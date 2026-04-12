Caso Ángel: El Juez penal Alejandro Soñis dictó la resolución para la detención de la madre y su pareja

El magistrado Alejandro Soñis recibió alrededor de la hora 21 de hoy domingo 12 el pedido del Ministerio Público Fiscal para que se resuelva la detención de Mariela Beatriz Altamirano (madre biológica) y Maicol González (padrastro) de quien en vida fuera Ángel Nicolás López, el niño de 4 años fallecido hace una semana.

Los acusadores públicos calificaron la conducta de Altamirano y González bajo la figura de homicidio agravado. Si bien se especulaba que el pedido de los fiscales podía resumirse en la figura de un homicidio simple, para los funcionarios Facundo Oribones y Cristian Olazábal, la muerte del niño Ángel reúne no solo las características de un homicidio sino además, con el agravante de la alevosía y el ensañamiento practicado.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal habrían llegado a esa primera conclusión y fundado su pedido a partir del testimonio de vecinos y allegados a Altamirano y González quienes habrían acercado testimonio respecto de los malos tratos y agresiones físicas que habría recibido el niño durante su estancia bajo la responsabilidad de su madre biológica y la de su pareja.

Fuente: Argentar