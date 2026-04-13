Caso Ángel: Castillo, abogado del padre, solicitará perpetua para la madre del niño



El reconocido abogado a nivel nacional, Roberto Castillo, se reunió con el fiscal Facundo Oribones junto al padre de Ángel, Luis López.

En la misma sintonía al reclamo colectivo, el abogado dijo estar sorprendido por “la desidia que hay en esta ciudad respecto a los juzgados de familia y por la cantidad de gente que se nos acercó con situaciones similares, con videos”.

Tras la colecta de testimonios, Castillo repudió la metodología empleada en el seguimiento que los organismos oficiales daban al caso, considerando que desatendieron la necesidad del niño.

El letrado explicó que durante las últimas horas los padres del menor mantuvieron una reunión con integrantes del Ministerio Público Fiscal, donde se les informó cómo continuará el proceso judicial y el estado actual de la investigación.

Castillo sostuvo que la responsabilidad no se limita únicamente a los acusados, sino que también alcanza a sectores del sistema judicial que intervinieron previamente en el caso.

En tanto, mencionó que a la madre biológica le correspondería la figura de “coautoría, responsable del delito de homicidio por omisión”, aunque refirió que el autor material de la muerte de Ángel habría sido Maicol, pareja de la madre.

Vecinos, testigos silenciosos de reiterada violencia

A la inexistencia de informes socio ambientales, el abogado sumó los testimonios de vecinos quienes relataron distintas situaciones de violencia, las que se presumen contra el niño y también violencia entre los adultos, entre Mariela y Maicol. Según esas versiones, la pareja discutía aun en público, peleas que incluía la recriminación por los castigos físicos hacia el nene.

Mientras la Fiscalía continúa con la recolección de testimonios y la realización de pericias, la querella avanzará en los próximos días con la presentación formal y el pedido de las máximas penas, en tanto la investigación judicial continúe en curso.