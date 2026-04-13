Chile suma un nuevo premio turístico internacional

Chile volvió a posicionarse en el escenario turístico global tras ser distinguido como el Mejor Destino Internacional en la primera edición de los Forbes Travel Awards 2026, un reconocimiento que refuerza su proyección como uno de los principales atractivos del mundo.

El galardón, impulsado por el comité editorial de Forbes, busca destacar a destinos, empresas e iniciativas que marcan el presente y el futuro de la industria turística. En esta primera edición, el país sudamericano logró imponerse frente a competidores de peso como la región de Alentejo, en Portugal, y Japón, consolidando su lugar dentro de la oferta internacional de viajes.

La distinción no solo reconoce la diversidad de paisajes de Chile, sino también su capacidad para integrar naturaleza, cultura y desarrollo sostenible en una propuesta turística cada vez más valorada por los viajeros globales. Desde el desierto de Atacama hasta la Patagonia, pasando por su extensa costa y territorios insulares, el país ofrece una amplitud de experiencias que se han convertido en uno de sus principales diferenciales.

Características

En ese sentido, el reconocimiento pone en valor un modelo turístico que ha sabido capitalizar su geografía única. La combinación de desiertos, bosques, montañas, glaciares y volcanes, junto con una biodiversidad singular, posiciona al destino como una opción versátil tanto para el turismo de aventura como para experiencias culturales y gastronómicas.

El premio también refleja el trabajo sostenido del sector público y privado en la promoción internacional del país. En este proceso, el rol del Servicio Nacional de Turismo ha sido central, a través de estrategias orientadas a fortalecer la competitividad del destino, mejorar la calidad de la oferta y ampliar su visibilidad en mercados clave.

Además, este reconocimiento se suma a otros logros recientes que consolidan el posicionamiento de Chile en el mapa turístico mundial. En los últimos años, el país ha sido distinguido en múltiples oportunidades por su liderazgo en turismo de naturaleza y aventura, lo que evidencia una estrategia de desarrollo sostenida en el tiempo.

Otro aspecto relevante es el carácter editorial del premio, lo que implica que no responde a procesos de postulación o financiamiento por parte de los destinos, sino a una selección realizada por especialistas del sector. Este factor le otorga un valor adicional al reconocimiento, al tratarse de una evaluación independiente basada en criterios de calidad, innovación e impacto en la industria.

La premiación reunió a representantes institucionales, líderes empresariales y referentes del turismo internacional, en un evento que buscó destacar las tendencias que están moldeando el futuro del sector. En ese marco, Chile fue uno de los protagonistas de la jornada, al recibir uno de los galardones más relevantes de la ceremonia.

Con este nuevo reconocimiento, el país reafirma su posicionamiento como destino competitivo a nivel global y fortalece su estrategia de atracción de turistas internacionales. En un contexto donde los viajeros buscan experiencias auténticas, contacto con la naturaleza y propuestas sostenibles, Chile se presenta como una alternativa alineada con estas demandas.

De cara a los próximos años, el desafío será sostener este nivel de visibilidad y continuar desarrollando una oferta turística que combine innovación, conservación y calidad. Mientras tanto, el reconocimiento de Forbes marca un nuevo hito en la consolidación del país como uno de los destinos más atractivos del mundo.