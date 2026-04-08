Carne argentina «for export»



La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó un encuentro de trabajo junto al canciller, Pablo Quirno; el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca; el subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional de la Nación, Agustin Tejeda; y el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Georges Breitschmitt, para anunciar la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, una misión comercial estratégica para impulsar las exportaciones y profundizar la inserción de la carne argentina en uno de los mercados más competitivos del mundo.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en Casa Rosada, se presentaron los lineamientos de esta misión diseñada por la Secretaría General de la Presidencia y por PromArgentina —la Agencia Argentina para la Promoción de las Inversiones y el Comercio Internacional—, que se desarrollará entre el 27 de abril y el 1 de mayo de este año en tres ciudades estratégicas del mercado estadounidense: Filadelfia, Chicago y Los Ángeles.