Honestidad brutal



Sin percatarse de que tenía el micrófono prendido, el diputado nacional de La Libertad Avanza Nicolás Mayoraz dijo que “las mujeres son su debilidad” al inicio del plenario de comisiones en el que se estaba tratando la reforma a la Ley de Glaciares.

Como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario expresó que aceptaba una propuesta para conformar las autoridades que quedaban pendientes.

Pero lo insólito fue la razón que esgrimió para justificar su aceptación del pedido, que catalogó como una “excepción”.

“Vamos a aceptar las autoridades. Vamos a hacer una excepción. Las mujeres son mi debilidad”, se le escuchó decir al santafesino.

Ante la insinuación de un reclamo por parte de un diputado oficialista, explicó que el proceso de conformación de autoridades aún “no estaba cerrado”.