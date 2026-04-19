Boca se quedó con el superclásico



Boca derrotó a River por 1 a 0 en un Superclásico en el que aprovechó un momento de superioridad sobre el final del primer tiempo para abrir el marcador y que disputaron esta tarde, en el estadio Monumental, por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura 2026.

Según la Agencia Noticas Argentinas, la visita marcó el único gol del partido en el quinto minuto de descuento del primer tiempo, con un penal ejecutado con maestría por el mediocampista Leandro Paredes.

El triunfo deja al equipo que dirige Claudio Úbeda en la tercera posición de la zona A, con 24 puntos y acercándose a sentenciar la clasificación, mientras que el “Millonario” es segundo en el grupo B, con 26 unidades y a tres del líder de la zona, Independiente Rivadavia.

En la próxima fecha, el “Xeneize” visitará a Defensa y Justicia, el jueves 23 de marzo a las 20:00, mientras que el elenco que conduce Eduardo Coudet jugará como local ante Aldosivi, el sábado 25 de abril desde las 21:30.

El primer acercamiento fue de Boca, a los nueve minutos, con un gran pase largo de primera del mediocampista Leandro Paredes para la subida del delantero Miguel Merentiel, que no pudo terminar de ingresar al área antes de ser cerrado por ambos centrales del local.

River se acercó al primer gol de la tarde a los 19 minutos, con un remate lejano del mediocampista Juan Cruz Meza, que tenía buena potencia pero poca dirección: se fue por el poste derecho del arquero Leandro Brey.

En un primer tiempo que se destacaba más por lo disputado que por el juego, las situaciones claras de gol, de ambos lados, se dieron en los últimos minutos.

La mejor jugada de River en el primer tiempo llegó a los 43 minutos, con un remate de media vuelta del delantero Maximiliano Salas desde el borde del área, con un zurdazo que se fue no muy lejos del ángulo derecho de Brey.

Boca tuvo su primera llegada, y de mucha claridad, en tiempo cumplido de la primera etapa, con otro pase largo de Paredes para Merentiel, que se aprovechó de una defensa desalineada del local y quedó mano a mano con el guardameta Santiago Beltrán, aunque el delantero uruguayo erró con su remate bajo.

En el segundo y último minuto de descuento de la primera etapa, una mano extendida del defensor Lautaro Rivero dentro del área generó un penal para la visita, del que se hizo cargo el mediocampista Leandro Paredes, tres minutos después. El exjugador de la Roma sacó un gran remate que entró por el ángulo izquierdo de Beltrán, para abrir el marcador en el Superclásico.

Boca tuvo dos llegadas claras en los primeros minutos del segundo tiempo: a los cinco minutos, una salida pésima desde el fondo del defensor Lautaro Rivero le entregó la pelota a Merentiel en la medialuna del área, con un remate de primera que fue bloqueado por el central Lucas Martínez Quarta.

Solo un minuto después, un disparo por el costado derecho del volante Santiago Ascacibar fue rozado por Beltrán y enviado por encima del travesaño.

En 11 minutos del segundo tiempo, al delantero Maximiliano Salas le quedó una pelota alta dentro del área, luego de controlar un remate lejano del volante Aníbal Moreno, aunque el delantero no le dio fuerza a su cabezazo y le dejó la pelota en las manos a Brey.

En 17 minutos, una buena jugada colectiva de River del medio hacia la izquierda terminó en un centro atrás desde la izquierda, que Martínez Quarta se llevó por delante dentro del área pero no le pudo dar dirección, por lo que la pelota quedó en poder del arquero “Xeneize”.

Seis minutos más tarde, un centro desde la izquierda del lateral Marcos Acuña llegó al área chica para el cabezazo de Salas, que se fue muy cerca del travesaño.

A los 26 minutos, el recientemente ingresado delantero Exequiel Zeballos, de gran actuación en el Superclásico pasado, rompió por el costado izquierdo y avanzó hasta encarar a Beltrán, con un remate bajo al segundo palo que el guardameta de 21 años pudo detener.

En 32 minutos, un nuevo centro de Acuña desde la izquierda, esta vez bajo al primer palo, habilitó el remate a la carrera del exdelantero de Racing Maximiliano Salas, el cual fue levemente bloqueado por el central Lautaro Di Lollo y terminó yéndose por encima del travesaño.

Dos minutos más tarde Zeballos tuvo un nuevo desprendimiento por izquierda, aunque tampoco pudo superar a Beltrán: su disparo alto al primer palo llevaba poca potencia y fue fácilmente controlado por el guardameta “Millonario”.

Zeballos tuvo su tercera jugada de peligro en el segundo minuto de descuento, intentando colar su remate por el rincón derecho del arquero de River, que pudo quedarse con el disparo.

La polémica llegó sobre la hora, en el quinto minuto de descuento: un empujón del defensor Lautaro Blanco, extendiendo el brazo, sobre Martínez Quarta dentro del área no fue sancionado como penal.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Interzonal.

Fecha 15.

River 0 – 1 Boca.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Héctor Paletta.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Kendry Páez, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda; Adam Bareiro, Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Gol en el primer tiempo: 50m. Leandro Paredes, de penal (B).

Cambio en el primer tiempo: 17m. Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Giuliano Galoppo por Juan Cruz Meza (R), 11m. Joaquín Freitas por Kendry Páez (R); 23m. Exequiel Zeballos por Miguel Merentiel (B), 26m. Ander Herrera por Leandro Paredes (B) y Tomás Belmonte por Tomás Aranda (B), 37m. Milton Giménez por Adam Bareiro (B); 42m. Ian Subiabre por Lautaro Rivero (R).

Fuente: Agencia NA