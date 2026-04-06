Aprueban ingreso de una minera al RIGI por una millonaria inversión en Catamarca



El Gobierno nacional formalizó este lunes la aprobación de la solicitud de la empresa Minera del Altiplano para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), por la cual ejecutará una inversión de U$S 250 millones para la explotación de litio en la formación Salar del Hombre Muerto ubicada en la provincia de Catamarca.

La iniciativa consiste en ampliar la capacidad de producción de carbonato de litio del proyecto preexistente Fénix. El objetivo técnico es pasar de las 28.500 toneladas actuales a un total de 38.000 toneladas anuales, lo que representa un incremento de 9.500 toneladas por año.

La medida se oficializó a través de la Resolución 431/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial, que procesó Agencia Noticias Argentinas.

El documento establece como fecha de adhesión al régimen el 25 de marzo de 2026. Además, la empresa declaró una inversión total en activos de U$S 251.321.494.

Según el cronograma aprobado, las obras de construcción se extenderán hasta noviembre de 2026, aunque el inicio de la operación comercial está estimado para julio de ese mismo año.

La resolución destaca que “el sesenta por ciento (60 %) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura, durante las etapas de construcción y operación, corresponde a proveedores locales”.

El plan de inversión contempla que, durante el primer año, la firma desembolsará US$92.662.282, superando el mínimo del 40% exigido por la normativa vigente para ese periodo.

La fecha límite para completar la inversión mínima obligatoria se fijó para el 1° de diciembre de 2026.