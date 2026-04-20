Allanaron viviendas por amenazas a las escuelas



En el marco de las amenazas públicas que la pasada semana aparecieron en diferentes escuelas de Puerto Madryn y del país, este lunes los integrantes de la DPI concreto una serie de allanamientos donde residen dos menores.

La solicitud de los procedimientos fue realizada por la fiscal Eugenia Vottero y se centro en dos viviendas del Nueva Chubut y barrio Progreso donde viven dos menores de 16 años junto a su grupo familiar. La decisión de allanar los inmuebles es fruto de la investigación iniciada tras una denuncia radicada por las autoridades de la Escuela Municipal de Pesca Nº 2701 “Juan Demonte”.

En su presentación dan cuenta que miembros de la comunidad educativa tenían conocimiento que un alumno, junto a otro adolescente ajeno a la escuela, difundido mensajes intimidantes mediante estados de WhatsApp en el marco de los retos que se viralizaron la pasada semana.

Los allanamientos domiciliarios se secuestraron dispositivos de telefonía celular que podrían tener vinculación con la causa que se comenzó a investigar la pasada semana.