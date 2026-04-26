Allanamientos por narcomenudeo en Comodoro Rivadavia



La División Drogas Peligrosas de Comodoro Rivadavia realizó tres allanamientos por narcomenudeo en los barrios San Cayetano y Ceferino Namuncurá.

Los operativos fueron ordenados por el Juzgado Federal con intervención del fiscal federal Mariano Sánchez y la auxiliar Analía Serra.

La pesquisa detectó movimientos típicos de comercio de estupefacientes al menudeo por parte de los investigados lo cual permitió reunir indicios que avalaron las diligencias.

Durante los allanamientos y la requisa de dos vehículos, se secuestraron 50 envoltorios de marihuana listos para la venta, 3 balanzas digitales, $220.000 en efectivo, celulares y documentación vinculadas a la venta de droga, entre otros elementos de interés para la causa.

Asimismo un hombre de 56 años, identificado como J.C., quedó detenido en la Alcaidía Policial a la espera de la audiencia. Otro sujeto de 40 años, J.O.T., fue imputado pero permanece en libertad.

Durante el operativo policial participó personal policial del GEOP, y de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia.