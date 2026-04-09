Allanamientos en propiedades vinculadas al abogado Castro



Este jueves se realizan diversos procedimientos relacionados con la investigación qen torno a un polémico video que vincula al abogado Martín Castro con un presunti pago irregular de dinero que involucraría a la fiscal Julieta Gamarra y otras autoridades con el presunto fin de encontrar resolución a una causa judicial.

En tal sentido, personal policial de la Brigada de Trelew y el Ministerio Público Fiscal realizan allanamientos a un departamento situado en el radio céntrico de nuestra ciudad (Calle Rivadavia), y también a un estudio jurídico situado en Avenida Yrigoyen. También se pudo acceder a una vivienda ubicada en calle Rivadavia detrás de la cancha de Huracán, sobre la cuál no había conocimiento de su existencia y que pertenecería al abogado Martín Castro. En todos estos lugares se está actuando en la búsqueda de documentación específica y muy importante, según dejaron trascender.