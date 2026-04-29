Allanamientos en Chubut por una investigación de explotación sexual infantil

La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal del Chubut, participó del operativo internacional “Aliados por la Infancia VI”, que involucró a 16 países en la investigación de delitos de explotación sexual infantil en entornos digitales.

En la provincia del Chubut se realizaron allanamientos simultáneos en Rada Tilly, Trelew y Puerto Madryn, encabezados por la fiscal general Eugenia Domínguez, con la intervención de Joel Brunt, Ricardo Carreño y Hernán Gricman en cada una de las jurisdicciones.

Durante los procedimientos se secuestraron 13 computadoras, más de 43 dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes técnicos para determinar la posible existencia de material ilícito y establecer responsabilidades penales.

El operativo

La operación que se efectuó con el fin de desbaratar redes de transmisión y producción de material de abuso sexual infantil produjo 84 detenidos (26 en nuestro país); y el secuestro de una importante cantidad de material digital en causas vinculadas con la explotación sexual de menores.

Entre los hechos más relevantes figura la desvinculación de una funcionaria pública de Santa Cruz, cuyo domicilio fue allanado en el marco de la pesquisa.

Los procedimientos incluyeron la incautación de armas de fuego y dispositivos electrónicos.

68 objetivos en Argentina.

La investigación involucró objetivos ubicados en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fé, Santiago del Estero, y Tucumán. En Patagonia, Chubut y Santa Cruz.

Además, su alcance trascendió fronteras, extendiéndose a Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming).

Es importante destacar que la información relacionada a la provincia de Buenos Aires fue recibida en virtud del “Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en casos de detección de uso de pornografía infantil en internet (red 24/7)” y del Acta de Compromiso para la Constitución de la “Red Federal de Policías Judiciales y Unidades Operativas de Investigación Criminal”.