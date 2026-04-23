Allanamiento en Esquel por amenazas en escuelas

La Unidad Regional Esquel de la Policía del Chubut informó que, tras los distintos acontecimientos registrados en las últimas horas en establecimientos educativos de nuestra ciudad se concretó un allanamiento con secuestro de elementos de interés para la causa.

La diligencia policial se realizó durante la tarde-noche del lunes 21 de abril al haberse registrado avances en una de las investigaciones iniciadas por distintos hechos ocurridos recientemente en establecimientos educativos de Esquel.

Según el comunicado oficial, en uno de los casos se logró un progreso significativo que permitió concretar un allanamiento judicial, medida que derivó en el secuestro de diversos elementos considerados de interés para la causa.

Entre los objetos incautados se encuentran aparatos de telefonía móvil, que serán sometidos a peritajes y análisis forense, además de elementos de escritura y otros materiales vinculados a la investigación.