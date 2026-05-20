Condenado a tres años de prisión por abusar de su nieto de 5 años

La jueza Marcela Pérez Bogado impuso este miércoles, la pena de 3 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su nieto. El hecho ocurrió en 2024 en Puerto Madryn, cuando el niño se encontraba a su cuidado de su abuelo.

Según se acreditó en el proceso judicial, aprovechó ese contexto para tocarle la cola y besarlo en la boca. Deberá hacer un tratamiento psicológico y el pago de una reparación económica.

La investigación fue impulsada por la fiscal Romina Carrizo y el funcionario Emiliano Otero, de Agencia Especializada en Violencia de Género y Delitos Sexuales. El hecho ocurrió en 2024 cuando el niño se encontraba al cuidado de su abuelo. Según se acreditó en el proceso judicial, el hombre aprovechó ese contexto para tocarle la cola y besarlo en la boca.

La denuncia fue realizada por la madre del niño luego de advertir conductas y expresiones del niño mientras jugaba. Durante la investigación se realizó una pericia psicológica al niño.

El informe concluyó que el relato resultaba creíble y que mantuvo concordancia a lo largo de toda la evaluación profesional, elemento que fue valorado durante el juicio.

El delito de abuso sexual simple está previsto en el artículo 119 del Código Penal y sanciona conductas de contenido sexual realizadas sin consentimiento o aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima.

Uno de los aspectos destacados de la sentencia fue la incorporación de medidas de reparación económica dentro de las reglas de conducta. Además de la condena en suspenso, la magistrada ordenó que el condenado cumpla con tratamiento psicológico, talleres vinculados a violencia y el aporte de una cuota económica equivalente a una canasta familiar durante los tres años de cumplimiento condicional.