Vuelven las seis cuotas sin interés a Aerolíneas Argentinas

Aerolíneas Argentinas anunció una nueva promoción para vuelos dentro del país que permitirá adquirir pasajes en 6 cuotas sin interés con los principales bancos y tarjetas. La iniciativa estará disponible para emisiones realizadas entre el 5 y el 8 de marzo, inclusive, y aplica a viajes programados hasta el 30 de junio de 2026.

El beneficio alcanza a todos los destinos de la red doméstica de la compañía y busca facilitar la planificación de viajes dentro del país durante los próximos meses, ofreciendo mayor flexibilidad a los pasajeros al momento de financiar sus pasajes.

Los tickets pueden adquirirse a través de aerolineas.com, el call-center, sucursales comerciales y agencias de viaje habilitadas.