Vuelven a aumentar la impresión de los pasaportes

El Gobierno nacional oficializó un incremento en el valor de los pasaportes y del Documento Nacional de Identidad (DNI). La medida impacta de lleno en el bolsillo de quienes proyectan viajes al exterior. Encarecimiento que se suma a otros costos asociados al turismo emisivo, como pasajes, asistencia al viajero y alojamiento, y obliga a recalcular presupuestos familiares.

Cuánto cuestan los pasaportes desde marzo

Desde el 6 de marzo rige el nuevo cuadro tarifario para la emisión del pasaporte argentino. Los valores actualizados son:

– Pasaporte regular: 100.000 pesos

– Pasaporte exprés: 200.000 pesos

– Pasaporte al instante: 330.000 pesos

El incremento también alcanza a otros documentos de viaje. El pasaporte excepcional para extranjeros pasó de 70.000 a 100.000 pesos. Ese mismo arancel se aplicará a los documentos destinados a personas apátridas y refugiadas, que hasta ahora abonaban 70.000 pesos.

¿Cuál es la vigencia del pasaporte argentino?

El pasaporte argentino tiene una validez de 10 años desde la fecha de emisión para mayores de 18 años y de cinco años para menores. Este plazo es clave al momento de planificar viajes, ya que muchos países exigen una vigencia mínima de seis meses al ingresar.

También aumentó el DNI

El ajuste fue del 33,3% en el caso del Documento Nacional de Identidad. Desde ahora, las tarifas vigentes son:

– DNI regular: 10.000 pesos

– DNI exprés: 16.000 pesos

– DNI extranjero: 20.000 pesos

El DNI para mayores de 14 años, sean argentinos o extranjeros, tiene una validez de 15 años desde su expedición.

¿Qué es el DNI y para qué sirve en viajes?

El DNI es el documento que acredita identidad dentro del país y permite viajar a naciones del Mercosur y asociadas. Para destinos como Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, no es obligatorio presentar pasaporte si se trata de turismo.

Este punto es relevante en el análisis de consumo: quienes proyecten viajes regionales podrían evitar el gasto del pasaporte si su destino lo permite.

Cómo tramitar el pasaporte paso a paso

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) recordó el procedimiento para gestionar el documento.

– Solicitar turno en el registro civil más cercano o en un Centro de Documentación Renaper a través de la app Mi Argentina.

– Presentarse con la constancia de turno y el comprobante de pago.

– Conservar el comprobante de trámite para realizar el seguimiento online mediante el ID asignado.

– Recibir el pasaporte en el domicilio declarado. Puede hacerlo el titular o un mayor de 18 años con la constancia correspondiente.

El trámite presencial demora aproximadamente 15 minutos. El procedimiento para obtener el DNI es similar.

Claves antes de iniciar el trámite

En un escenario de suba de costos, los especialistas recomiendan:

– Verificar la fecha de vencimiento antes de planificar un viaje.

– Chequear requisitos específicos del país de destino.

– Evaluar tiempos de entrega si el viaje es inminente.

– Comparar si conviene modalidad regular o exprés según urgencia.

La actualización tarifaria redefine el costo de acceso al turismo internacional. Si bien el pasaporte tiene una vigencia extensa, el desembolso inicial puede incidir en la decisión de viaje, especialmente en un mercado argentino donde el consumidor prioriza planificación y previsibilidad.

Para el sector turístico, el dato confirma que la documentación es parte estructural del gasto y un factor que influye en la dinámica del turismo emisivo durante 2026.