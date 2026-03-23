Violentó la entrada a una casa y lo hallaron durmiendo en ella

Un hombre fue detenido en Comodoro Rivadavia luego de ser sorprendido dentro de una vivienda deshabitada a la que había ingresado tras forzar medidas de seguridad. El hecho ocurrió el domingo por la tarde en el barrio Isidro Quiroga e intervino personal de la Comisaría Quinta.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 19:50 se presentó en la dependencia un vecino, quien denunció que en la casa de su padre, ubicada sobre calle Sargento García, una persona desconocida había ingresado luego de dañar el candado y la reja de seguridad de una ventana.

De acuerdo al relato, el intruso se encontraba dentro del inmueble, aparentemente durmiendo en la cocina. Ante esta situación, una comitiva policial se dirigió al lugar junto al denunciante para verificar lo ocurrido.

Al arribar a la zona, los efectivos observaron a pocos metros a un hombre que coincidía con las características físicas aportadas, por lo que procedieron a su identificación y posterior aprehensión.

El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial en calidad de detenido judicial, quedando a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación del caso.