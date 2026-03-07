Villarruel desembarcó en Mendoza para la Vendimia 2026

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, desembarcó este viernes en suelo mendocino con una agenda cargada de compromisos políticos y económicos que la posicionan como la figura central del Gobierno nacional en la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026.

La titular del Senado aterrizó pasadas las 13 en la Cuarta Brigada Aérea y fue recibida por el área de Protocolo del Gobierno provincial. Su llegada se produjo mientras el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, encabezaba en Casa de Gobierno un anuncio junto al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

Por su parte, la vicegobernadora Hebe Casado tampoco estuvo presente en el arribo, debido a que se abocó a las actividades del Foro de Inversiones y Negocios tras su regreso de Canadá.

La compañera de fórmula de Javier Milei tiene previsto asistir a los encuentros institucionales más relevantes del sector vitivinícola durante el fin de semana. Villarruel participará este sábado por la mañana del tradicional desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y, posteriormente, del almuerzo organizado por Bodegas de Argentina.

La presencia de la vicepresidente en la provincia había sido confirmada inicialmente en el ámbito de COVIAR, aunque no a través de una comunicación formal con el Poder Ejecutivo local. Desde el Gobierno mendocino señalaron que la invitación a las autoridades nacionales se realiza cada año «en el marco del protocolo institucional».

Sin embargo, la agenda sabatina de la funcionaria, quien se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por la ausencia de Milei, terminó alargándose hacia el sur provincial. Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, por primera vez en la historia, la Sociedad Rural del Valle de Uco contará con la presencia de un presidente en ejercicio en su sede de Eugenio Bustos, en San Carlos. Respecto a este encuentro, el titular de la entidad, Mario Leiva, afirmó: «Vamos a aprovechar la visita de la vicepresidente para plantearle y visibilizar la situación crítica del sector primario mendocino».

Para cumplir con este compromiso, Villarruel deberá recorrer más de 100 kilómetros desde la sede del Agasajo Vendimial en Godoy Cruz hasta la cámara agropecuaria. El arribo de la mandataria se da en medio de la tensión política que mantiene con el presidente Javier Milei, lo que agrega un componente político adicional a las festividades.

Esta es la segunda vez que Villarruel asiste a la máxima fiesta de los mendocinos, tras su participación en la edición 2024, a poco de haber asumido la gestión.