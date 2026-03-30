Vidal lanza un plan para aliviar el endeudamiento de los empleados públicos

En el marco de un contexto nacional en el que más del 57% de las familias argentinas se endeudan para llegar a fin de mes y cerca de un 15% están en un nivel de endeudamiento crítico, el Gobierno de Claudio Vidal junto al Banco Santa Cruz avanzan en un programa para refinanciar deudas con mejores condiciones, buscando un alivio real en el bolsillo a miles de trabajadores del Estado.

Beneficios del programa

La iniciativa, que comenzará a implementarse a partir de abril, permitirá a los trabajadores cancelar o refinanciar deudas contraídas en años anteriores bajo condiciones más favorables.

Entre los principales beneficios, se destacan dos meses de gracia consecutivos — durante los cuales no deberán abonar ningún concepto— y la aplicación de tasas de interés considerablemente más bajas que las actuales, lo que se traducirá en cuotas más accesibles, con tasas fijas y hasta 72 meses.

El programa estará enfocado especialmente en deudas que hoy se descuentan en las cajas de ahorro dónde se deposita el sueldo, que incluye los saldos de las tarjetas de Créditos y cuotas de préstamos otorgados.

En particular está dirigidos para aquello cuyos descuentos superan el 75% del haber depositado los que los pone en una situación de alta vulnerabilidad.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a garantizar que las políticas públicas tengan un impacto concreto en la vida cotidiana de los santacruceños.

“Estamos trabajando para que todos los esfuerzos que se realizan en materia financiera se traduzcan en un alivio real para los trabajadores y sus familias”, indicaron.

Medidas también para pymes de la construcción

En paralelo, el Gobierno y el Banco Santa Cruz avanzan en una línea específica para pymes que trabajan con el IDUV, que permitirá utilizar certificados de avance de obra como herramienta para mejorar la liquidez de corto plazo.

De esta manera, las empresas podrán negociar esos certificados con la entidad bancaria, facilitando el acceso a financiamiento y fortaleciendo la actividad económica local.

Trabajo conjunto para el desarrollo económico

Desde el Gobierno destacaron el trabajo articulado con el Banco Santa Cruz, en su rol de agente financiero de la provincia, como un actor clave en el desarrollo de herramientas que permitan dar respuestas concretas a la situación económica actual.

A pesar del contexto económico complicado que atraviesa la provincia de Santa Cruz, que requiere la declaración de una emergencia económica como herramienta de ordenamiento, el Gobierno de Claudio Vidal, igualmente profundiza el esfuerzo para aliviarle a los santacruceños en día a día de sus economías familiares.