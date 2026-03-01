Tres detenidos tras allanamientos en Puerto Madryn

Un hombre de 68 años denunció de 4.000.000 millones de pesos en efectivo que se encontraban en el interior de su camioneta mientras realizaba las compras en el Hiper Carrefour, ubicado sobre la Avenida Gales al 1300, en Puerto Madryn. El hecho se registró el martes 24 de febrero, alrededor de las 18:00 horas, en el playón de estacionamiento del comercio.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Seccional Primera, el damnificado estacionó su Volkswagen Amarok e ingresó al local. Al regresar, advirtió que el vehículo estaba abierto y que la guantera, que había dejado cerrada con llave, presentaba daños.

Del interior sustrajeron la suma de $4.000.000, que se encontraba guardada en una media de color rosa, y una cédula de identificación del automotor. Se investiga si el ilícito pudo haberse cometido mediante la utilización de inhibidores de señal.

Intervino la División Policía de Investigaciones, a cargo del Oficial Principal, Micaela Distefano, mientras que la División Policía Científica, con la labor de la Cabo, Florencia Santana, realizó el levantamiento de rastros palmares y parciales papilares en el rodado.

Allanamiento y secuestros

Como resultado de las tareas investigativas encabezadas por la DPI bajo la supervisión del comisario Martín Díaz Baldi, se solicitó una orden de allanamiento que contó con el aval de la Dra. Florencia Bianchi, del Ministerio Público Fiscal, y la autorización del juez penal Dr. Horacio Yanguela.

La diligencia se concretó el viernes 27 de febrero a las 18:00 horas en un alquiler transitorio ubicado en calle 10 de Junio al 300. Allí fueron identificados G.H.M. (30), F.I.M. (50) y L.R.A.R. (49).

El procedimiento arrojó resultado positivo. Se secuestraron $714.000 en efectivo, seis dispositivos celulares, una campera Puma, un buzo negro, una remera negra con logo circular en la espalda, un par de zapatillas, una base cargadora y una batería de equipo de comunicación HT.

Además, se incautó un vehículo marca Ford, modelo Focus, que quedó resguardado. En tanto, la causa continúa en etapa investigativa para determinar el grado de participación de los involucrados y avanzar en el recupero del dinero sustraído.