Sigue cayendo la confianza en el Presidente

Más allá de los viajes internacionales y los premios recibidos en el exterior, la imagen de Javier Milei volvió a caer por cuarto mes consecutivo, alcanzando la cifra más baja desde que asumió su mandato en diciembre de 2023 con 2,30 puntos, según lo reveló este martes la Universidad Torcuato Di tella que realiza la medición del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) desde 2001.

El estudio revela que “en relación con febrero registró una variación de -3,5% y, en términos interanuales, de -4,9%”. Aclarando que el bajo nivel de confianza en el Gobierno de Milei “se ubica en valores muy similares al de la gestión de Mauricio Macri”, que en marzo de 2018 tenía un ICG de 2,32 pese a haber ganado las elecciones legislativas de 2017.

De todas formas, y a pesar de esa disminución, el ICG actual “supera ampliamente” al registrado durante la presidencia de Alberto Fernández en el mismo período, marzo de 2022, que apenas tenía un nivel de 1,51 luego de perder, tras los efectos de la pandemia de Covid-19, los comicios de medio término de 2021.

La variación del ICG fue negativa en cuatro de sus cinco componentes, el rubro “Honestidad continúa siendo el subíndice más elevado con 2,73 puntos (-1,1%) y Capacidad lo secunda con 2,55 (-5,6%). A mayor distancia se ubica Eficiencia, el único componente que crece, registrando 2,38 puntos (+3,9%)”.

Por último, “la Evaluación general del Gobierno (1,98) y la Preocupación por el interés general (1,87) concentran las contracciones más pronunciadas del mes”, lo que muestra que “cuatro de los cinco componentes exhiben descensos respecto del mes anterior, con Eficiencia como única excepción”, agrega el trabajo.