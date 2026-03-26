Sigue abierta la convocatoria a las Residencias de Salud 2026

Desde la Secretaría de Salud de Chubut recordaron que continúa abierta la convocatoria a médicos y otros profesionales de la salud de todo el país a participar del concurso para cubrir los cargos disponibles en las “Residencias del Equipo de Salud de Chubut 2026”.

Las inscripciones se abrieron el pasado 12 de febrero y se extenderán hasta el 31 de marzo próximo.

Más de 60 inscriptos

Consultada al respecto, la jefa del Departamento de Residencias del Equipo de Salud, Laura Texido, señaló que en el marco de este primer llamado del año “hasta el momento contamos con 64 inscriptos, de los cuales 39 corresponden a médicos y el resto a profesionales no médicos”, y destacó que Chubut ofrece “una amplia variedad de especialidades médicas, como pediatría, medicina general, tocoginecología, clínica médica, emergentología, terapia intensiva, psiquiatría y neonatología”.

Hospitales y especialidades

Las especialidades que se cursarán en los Hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y Sarmiento, son: Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Cirugía General, Tocoginecología, Ortopedia y Traumatología, Anestesiología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos y Psiquiatría (Residencias Médicas); Salud Mental Comunitaria y Epidemiología (Residencias multiprofesionales); Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, Enfermería en Cuidados Críticos de Adultos y Salud Pública; y Farmacia Hospitalaria y Bioquímica.

Los cupos correspondientes a cada especialidad y sede están publicados en la página web de la Secretaría de Salud del Chubut.

Proceso de inscripción y evaluación

El período de inscripción al concurso abrió el pasado 12 de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo inclusive, y se podrá realizar a través del correo electrónico [email protected]

Durante este período de tiempo también se efectuará la inscripción formal, luego de que los concursantes cumplan con la presentación de la documentación solicitada para el presente concurso.

La documentación que se solicita como así también otra información importante (cronograma, requisitos, especialidades, sedes y bibliografía), se encuentran disponibles en la sección “Residencias del Equipo de Salud”, en la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8

En esta línea, la referente provincial indicó que “cada postulación es evaluada de manera individual para verificar el cumplimiento de los requisitos y, posteriormente, se le informa al aspirante si se encuentra habilitado para rendir el examen”.

“En el mismo correo que envían para inscribirse, los postulantes no solo deben indicar la especialidad elegida y adjuntar la documentación correspondiente, sino también seleccionar la sede del examen, que se tomará el lunes 27 de abril, a las 8 horas, ya que para este llamado hemos dispuesto tres sedes: Rawson, Comodoro Rivadavia y la ciudad de Buenos Aires (CABA)”, detalló.

“El examen será presencial, escrito, bajo modalidad multiple choice (50 preguntas), tendrá una duración de dos horas y un punto de corte del 60% de respuestas correctas”, por lo que “aquellos postulantes que alcancen o superen ese porcentaje serán convocados a la instancia de entrevistas (online)”, explicó Laura Texido, agregando que luego de ello “se conformará el orden de mérito y se procederá a la adjudicación de cargos”.

En relación a este punto, indicó que “la elección de la especialidad es fundamental, ya que el orden de mérito para la adjudicación de cargos se establece por especialidad”, precisando que “este orden se construye a partir del promedio general de la carrera (incluyendo aplazos), el puntaje obtenido en el examen y el resultado de la entrevista posterior”.

Adjudicación de cargos

Por otro lado, la referente de la cartera sanitaria confirmó que “las fechas previstas para la toma de cargos son el 1° de junio para la adjudicación inicial, y el 1° de julio y el 3 de agosto para las readjudicaciones, que son dos instancias que permiten a quienes no hayan accedido a un cargo en la especialidad elegida optar por otras, siempre respetando el orden de mérito”.

Además, adelantó que “la provincia prevé realizar un segundo llamado a concurso este año, cuyo cronograma se comunicará oportunamente y mediante el cual se podrá acceder a los cupos que queden disponibles”.

Beneficios

A la hora de realizar este llamado, la Secretaría de Salud provincial destacó los beneficios que recibirán los profesionales que se formen como especialistas en Chubut: espacios formativos con reconocimiento y acreditación por parte del Ministerio de Salud de la Nación; condiciones de cursada y de trabajo acordes a las normativas actuales y adecuadas para la capacitación en servicio; inserción laboral asegurada una vez finalizada la residencia (reserva del cargo); y reconocimiento de la antigüedad al momento del pase a planta, lo cual representa una mayor categoría en la carrera sanitaria.

Además, serán garantizados también todos los beneficios sociales (obra social, jubilación, ART y seguros de vida, adicional por vivienda).

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con el Departamento Provincial de Residencias del Equipo de Salud de la Secretaría de Salud del Chubut, sito en calle Luis Costa N° 10 (Edificio de CORFO) de Rawson, a los teléfonos (0280) 4484125, interno 168; o el correo electrónico [email protected]. También pueden consultar la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8.