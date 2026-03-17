Secuestran dos celulares en la causa por escándalo judicial en Chubut



Este martes, la Policía del Chubut secuestró el teléfono del abogado de Trelew Martín Castro. Fue durante un procedimiento de requisa personal. Fue un pedido del fiscal jefe de Trelew, Omar Rodríguez, que investiga el presunto pedido de coima que se desprende del video que generó un escándalo en el Poder Judicial.

Otro operativo se realizó en el barrio Los Aromos de Trelew, donde allanaron la casa de Irene Ramírez, la madre de Pablo “El Chavo” Ferreyra, y allí se secuestró su celular.

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