Se suman los reclamos por el ajuste en la ciencia



A través de un comunicado difundido por la Asociación de Trabajadores del Estado, los trabajadores y trabajadoras de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) advirtieron que la situación del sector es crítica; despidos constantes de empleados y empleadas con gran trayectoria, fuga de cerebro ante la por los bajos salarios, recorte de presupuesto y paralización de proyectos que se sostuvieron durante los últimos 30 años.

“La destrucción de la estructura de Ciencia y Tecnología nacional, junto con el proceso de desindustrialización a la par de la primarización absoluta, son la estrategia para convertir a Argentina en un país fallido, con un futuro incierto y para nada esperanzador para quienes se formaron para la actividad espacial”, expusieron quienes trabajan en el organismo.

Proyectos estratégicos en riesgo

El presupuesto de Conae para el año 2026 es de 42.014,33 millones de pesos, mientras que el del 2025 fue de 51.778,14 millones de pesos. En términos reales las partidas para este año son inferiores a las de 2025. Alrededor de un 20% menos.

Además, en 2025 el gobierno autorizó un gasto adicional de 20.000 millones para poder cumplir con los compromisos asumidos con lo cual finalmente se gastaron aproximadamente 70.000 millones. “Esto deja en evidencia que lo presupuestado para este año es absolutamente insuficiente para sostener la actividad de este organismo, por lo tanto se sigue achicando”, expresaron desde ATE.

En la misma línea, apuntaron que la mayoría de los proyectos, que darían continuidad a los desarrollos tecnológicos llevados adelante durante los últimos 30 años, no tiene fondos asignados. La excepción es Proyecto SABIA-Mar que se encuentra en su etapa final y la Base Belgrano 2 en la Antártida.

La iniciativa Tronador, emblema de la Conae que permitiría al país completar todas las etapas del ciclo espacial (lanzadores – satélites – información) fue desactivado definitivamente.

Despidos e ingreso de funcionarios ajenos al ámbito

“Desde el 2023 la reducción de la planta es una constante”, señalaron los trabajadores nucleados en ATE y agregaron: “Pero a contramano de la reducción del Estado que vociferan a diestra y siniestra, durante los últimos meses del 2025 el Gobierno efectuó la contratación de personal para ocupar puestos jerárquicos clave en el organismo. En noviembre del año se notó el repunte de la dotación como resultado de estos ingresos de funcionarios que responden directamente a lo intereses de este gobierno y sin trayectoria en el ámbito espacial”.

En paralelo, indicaron que entre diciembre y enero al menos tres personas de perfil técnico dejaron el organismo, por lo que la dotación de personal sigue disminuyendo.

A su vez, señalan que ya existía un proceso de salida de personal por la falta de competitividad de los sueldos en relación al sector privado. “No solo no se implementaron políticas para retener y recuperar las capacidades del organismo, sino que en marzo de 2024 se dieron de baja 10 contratos”, explicaron los integrantes de Conae y advirtieron que se trató de despidos encubiertos porque era personal de planta permanente, con más de 10 años de antigüedad.

“Es de destacar que prácticamente todas las bajas de trabajadoras y trabajadores que se dieron en Conae corresponden a personal técnico-científico. Esto representa una pérdida de capacidades inmensa, que sumado a la disminución del presupuesto, pone en jaque al organismo”, destacaron con preocupación.

Y agregaron que la pérdida de trabajadores y trabajadoras genera una enorme carga de trabajo para el personal que decide quedarse y sostener la operación de la infraestructura y los proyectos.