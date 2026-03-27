Se negó a la prueba de ADN, pero la Justicia le adjudicó la paternidad de una niña



El Juzgado de Familia N°3 de Comodoro Rivadavia dictó sentencia definitiva en una causa de reclamación de filiación extramatrimonial, con la particularidad de que el demandado se había negado a realizarse exámenes de ADN.

De este modo, la resolución judicial aseguró el derecho a la identidad de una menor de edad, estableciendo legalmente el vínculo filial con el demandado, quien se había mostrado reticente durante las etapas previas del proceso.

El Hecho

La demanda se inició el 16 de agosto de 2024 en la ciudad de Comodoro Rivadavia. La madre de la niña, con el patrocinio de la Asesoría de Familia, recurrió a la justicia debido a que el progenitor no había reconocido voluntariamente la paternidad.

A pesar de haber sido notificado en reiteradas oportunidades para realizarse la prueba pericial de ADN, el hombre no compareció a las citas médicas programadas para los días 25 de septiembre y 16 de octubre de 2025.

Esta conducta renuente, sumada a los testimonios que confirmaban la relación afectiva entre las partes al momento de la concepción, permitió a la magistrada aplicar la presunción legal de paternidad que establece el Código Civil y Comercial de la Nación ante la negativa a someterse a los exámenes biológicos.

La Resolución

La sentencia declara la filiación extramatrimonial, ordenando que la niña mantenga su nombre actual pero adicionando el apellido paterno, y además dispuso una cuota alimentaria provisoria, la cual consistirá en el 20% de sus haberes mensuales como empleado, garantizando así el sustento económico inmediato de la menor.

Finalmente, se impusieron las costas del juicio al demandado y se ordenó la notificación al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas para la actualización de la partida de nacimiento.