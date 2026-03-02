Santilli vuelve a reunir gobernadores



El ministro del Interior, Diego Santilli, tiene previsto reiniciar el domingo 15 de marzo una serie de contactos con los gobernadores para que la administración de Javier Milei consolide su mayoría parlamentaria.

La idea de Santilli es seguir fortaleciendo el vínculo con los mandatarios para que el Gobierno no tenga ningún sobresalto en el Parlamento, sobre todo, en esta etapa que se abrió en el Congreso, en la cual La Libertad Avanza (LLA) busca debatir y sancionar una serie de proyectos de envergadura, entre ellos la Ley de Glaciares, que ya consiguió el visto bueno en el Senado, y la nueva Ley de Financiamiento Universitario.