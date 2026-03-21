Ricardo Darín reveló cómo se siente al ser abuelo y qué lo impactó



El actor, Ricardo Darín, atravesó un momento personal significativo tras convertirse en abuelo y relató su experiencia en una conferencia de prensa junto a Andrea Pietra, en el marco de la obra Escenas de la vida conyugal, en la que explicó que la situación le generó mayor impacto emocional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el artista aseguró que ya asimiló la nueva etapa, aunque todavía no ejerció plenamente el rol; indicó que aún no tuvo la oportunidad de compartir tiempo suficiente con el bebé y expresó su deseo de hacerlo en el futuro.

El actor recordó el instante en que conoció a su nieto y relató que presenció la salida del sanatorio y que su hijo, Ricardo “Chino” Darín, abrió la puerta del ascensor.

En ese momento, el actor identificó como hecho más fuerte la imagen de su hijo convertido en padre y afirmó que lo ve feliz en esta nueva etapa; además sostuvo que no le dio consejos y explicó que cada persona debe construir su propio camino.

Por otro lado, pese a la distancia y los compromisos laborales, la familia organiza encuentros según la disponibilidad de cada uno, para visitarse y mantener el vínculo cercano mientras atraviesan este cambio familiar.

Por otro lado, Darín respondió una consulta sobre la presencia de Andrea del Boca en el reality Gran Hermano y la artista afirmó que no participaría en ese tipo de programa: “Si estoy ahí, me pego un corchazo”.

Finalmente, Pietra respondió que no participaría del formato y que cada persona toma sus propias decisiones.