Reconoció el robo de un celular y recibió una condena en suspenso



Un individuo que en julio del año pasado le robo el teléfono celular a un transeúnte en la ciudad de Rawson, reconoció el hecho y sometido a un “juicio abreviado”, fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso, además de las costas del proceso penal que se le inició tras ser detenido por la Policía.

Se trata de Axel Rojas al que se le imputó el delito de “robo agravado en grado de tentativa”. El hecho se produjo el 4 de julio del año pasado cerca de las 20 hs en la calle Florentino Ameghino de la ciudad de Rawson, cuando Rojas junto a otro individuo que luego logró fugar, abordaron a un transeúnte al que amenazó con un cuchillo tipo “Tramontina” para arrebatarle el teléfono celular. La víctima junto a un amigo, persiguieron a ambos ladrones que abandonaron el aparato debajo de un vehículo estacionado frente a un supermercado de la avenida Vucetich. Ya habían convocado a la Policía y tras una breve persecución, Rojas fue capturado mientras su acompañante se dio a la fuga.

El acuerdo para la aplicación de la figura legal de “juicio abreviado”, contó con el acuerdo de la víctima que, en contacto con las fiscales que investigaron el caso, indicó que la decisión judicial arribada “le sirva para encauzar su vida”.

La Fiscalía de Rawson estuvo representada por la fiscal general Laura Castagno y la funcionaria de fiscalía Agostina Torné. El acuerdo quedo a la espera de ser homologado por la jueza Laura Martini en los plazos procesales que se aplican para estos casos. Rojas fue asistido por el defensor oficial Omar López.