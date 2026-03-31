Puerto Madryn será sede del 5° Campeonato Argentino de Damas de Pelota Paleta



Puerto Madryn se prepara para recibir uno de los eventos más destacados del calendario nacional de pelota paleta. El 2, 3 y 4 de abril se llevará a cabo el 5° Campeonato Argentino de Damas, donde se pondrá en juego la Copa «Malvinas Argentinas» en la categoría Primera Damas Trinquete.

El certamen reunirá a 23 equipos provenientes de 12 provincias y contará con la participación de 90 jugadoras aproximadamente, en lo que será una cita histórica al realizarse por primera vez en la ciudad.

Durante las tres jornadas, el público podrá disfrutar de encuentros de alto nivel competitivo, consolidando a Puerto Madryn como un punto de referencia para la organización de eventos deportivos de alcance nacional.

La competencia, es organizada por el Club Ferrocarril Patagónico, sede del evento y cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn, reafirmando el compromiso con el desarrollo y la promoción del deporte.