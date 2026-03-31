Presentan en Madryn el film “Sei, la ballena desconocida”

Con la colaboración de la Municipalidad de Puerto Madryn a través de la Secretaría de Turismo y la sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), se presentará el jueves 2 de abril el documental “Sei, la ballena desconocida”. Se trata de una producción científica y audiovisual de relevancia internacional filmada en las costas del Golfo San Jorge.

La proyección se realizará a las 19 horas en el aula magna de la UNPSJB, en articulación con el Proyecto Cetáceos y con el acompañamiento de investigadores, prestadores náuticos, referentes del sector y autoridades bajo la organización de Comodoro Turismo.

Investigación y documental

El documental, de 30 minutos de duración, revela por primera vez uno de los fenómenos naturales más impactantes del Mar Argentino, la llegada de más de 2.500 ballenas Sei a las costas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

La investigación, liderada por el biólogo Mariano Coscarella, junto a un equipo de científicos y conservacionistas, busca responder interrogantes clave sobre el comportamiento y la migración de esta especie, aportando información fundamental para su conservación.

La producción, desarrollada por Jumara Films en colaboración con National Geographic Pristine Seas, presenta imágenes inéditas, incluyendo registros submarinos nunca antes captados, y pone en valor el potencial del Golfo San Jorge como un ecosistema de relevancia global.

Además de su valor científico, el documental se posiciona como una herramienta educativa y de sensibilización, promoviendo una mayor conciencia sobre la biodiversidad marina y la necesidad de fortalecer su protección.

Otras actividades

En paralelo, y como parte de una estrategia de posicionamiento regional, el equipo de Comodoro Turismo desarrollará acciones promocionales del Festín de Sabores – Comodoro Alma Patagónica.

Las activaciones tendrán lugar en espacios de alta circulación turística, como la Feria de Pescadores Artesanales y en el marco del Vía Crucis Submarino, eventos que convocan a residentes y visitantes de distintos puntos del país.

La propuesta incluirá la entrega de material informativo, acciones de difusión directa con el público y la instalación de dispositivos promocionales itinerantes, con el objetivo de dar a conocer la próxima edición del evento y fortalecer su alcance a nivel regional.