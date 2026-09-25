CAPACITACIÓN - EDUCACIÓN - FORMACIÓN

Nueva formación docente de nivel Secundario y Superior

Este viernes 25, continuará en Puerto Madryn el trayecto formativo “Desafíos y Puentes Didácticos para el Nivel Secundario y Superior” con una nueva instancia presencial destinada a docentes inscriptos de la Región II.
La propuesta, enmarcada en los objetivos del programa provincial “+ Oportunidades, Chubut Aprende. Secundaria”, inició su recorrido territorial en Esquel y continúa desplegándose en distintas localidades de la provincia, combinando instancias presenciales, encuentros sincrónicos, trabajo en el aula virtual y acompañamiento tutorial.

Instancia presencial

La jornada se desarrollará en el marco del Módulo 3 del trayecto y contemplará propuestas diferenciadas para los docentes que participan de los recorridos correspondientes a Educación Secundaria y Nivel Superior.
Para el Trayecto 1 – Educación Secundaria, el encuentro tendrá lugar de 9:30 a 12 horas en la Escuela Nº 736 “Aviadores de Malvinas”. En tanto, quienes participan del Trayecto 2 – Nivel Superior se reunirán de 18:30 a 20:30 en el ISET Nº 824 – Instituto Superior de Educación Técnica. Ambas instituciones comparten edificio en Agustín Pujol 251, de Puerto Madryn.
El encuentro permitirá compartir experiencias, recuperar los aprendizajes construidos durante las etapas anteriores y promover instancias de trabajo colaborativo y reflexión sobre las prácticas de enseñanza, en diálogo con las realidades institucionales y territoriales.

Un trayecto que recorre la provincia

Coordinado académicamente por las capacitadoras Mónica Coronado y María José Gómez, el trayecto contempla un recorrido integrado por un Módulo Introductorio y cinco módulos formativos, con un proceso progresivo de construcción de un Portafolio de Evidencias que articula los aprendizajes desarrollados a lo largo de la propuesta.
Hasta el momento, se han desarrollado el Módulo Introductorio y los módulos “Programar la enseñanza” y “Planificar estratégicamente la enseñanza”, avanzando progresivamente sobre distintas dimensiones de la tarea docente. Actualmente, la propuesta reúne aproximadamente 528 participantes organizados en 12 comisiones, correspondientes a sus dos trayectos formativos.
Como continuidad de las actividades, el sábado 26 de septiembre, a las 9 de la mañana, se realizará un encuentro sincrónico destinado a participantes de ambos trayectos, de todas las regiones y comisiones. El acceso estará disponible a través del aula virtual del trayecto formativo.
De esta manera, el Ministerio de Educación continúa generando espacios de formación y actualización docente que articulan distintas modalidades de participación y acompañamiento, favoreciendo el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de herramientas para fortalecer las prácticas educativas en los niveles Secundario y Superior de la provincia.

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