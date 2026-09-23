El Provech en camino al 2027

El partido provincial Proyección Vecinal del Chubut (PROVECh) realizó una serie de encuentros en Trelew y Rawson con participación de vecinos, jóvenes y militantes, y prevén actividades cada quince días en distintas localidades de Chubut.

La jornada fue encabezada por la vicepresidenta partidaria Érica Buenahora junto a militantes locales.

Según reveló el periodista Rodrigo Mansilla, durante el encuentro se debatió sobre planificación urbana, crecimiento de las ciudades, infraestructura y servicios.

Hablaron de las dificultades que atraviesan los jóvenes en materia de trabajo, vivienda, formación y oportunidades.

Además de la situación de los adultos mayores, con la participación de Daniel Silva, defensor provincial de sus derechos.