ELECCIONES 2027 - PROVECH

El Provech en camino al 2027

El partido provincial Proyección Vecinal del Chubut (PROVECh) realizó una serie de encuentros en Trelew y Rawson con participación de vecinos, jóvenes y militantes, y prevén actividades cada quince días en distintas localidades de Chubut.
La jornada fue encabezada por la vicepresidenta partidaria Érica Buenahora junto a militantes locales.
Según reveló el periodista Rodrigo Mansilla, durante el encuentro se debatió sobre planificación urbana, crecimiento de las ciudades, infraestructura y servicios.
Hablaron de las dificultades que atraviesan los jóvenes en materia de trabajo, vivienda, formación y oportunidades.
Además de la situación de los adultos mayores, con la participación de Daniel Silva, defensor provincial de sus derechos.

OPINIÓN

Byung-Chul Han y la insoportable levedad de estar disponibles

Byung-Chul Han y la insoportable levedad de estar disponibles

TERMÓMETROS

El Provech en camino al 2027

El Provech en camino al 2027

Caputo aterrizó en Nueva York

Caputo aterrizó en Nueva York

Bowen en el lanzamiento de Kicillof

Bowen en el lanzamiento de Kicillof

ÚLTIMAS NOTICIAS