Por el cambio climático, el 80% de la gente de México está bajo riesgo sanitario

El cambio climático se ha convertido en un multiplicador de amenazas que afecta directamente a la salud humana; en este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que entre 20 y 30 % de la carga mundial de enfermedad puede atribuirse a factores de riesgo asociados con exposiciones ambientales.

Y en México, se estima que el 80 % de la población está bajo riesgo sanitario por fenómenos meteorológicos anómalos o extremos, como tormentas, olas de calor, inundaciones, sequías e incendios forestales.

Impactos directos e indirectos

Los riesgos climáticos repercuten en la salud de múltiples formas:

– Aumento de la mortalidad por fenómenos extremos.

– Enfermedades no transmisibles agravadas por contaminación y estrés ambiental.

– Propagación de enfermedades infecciosas sensibles al clima, como malaria y dengue.

– Emergencias sanitarias derivadas de sequías, inundaciones y cambios en el régimen de precipitaciones.

Además, el cambio climático afecta los determinantes sociales y ambientales de la salud, como el acceso a agua potable, alimentos suficientes, aire limpio y vivienda segura.

Vulnerabilidad del sistema de salud

Los efectos del clima también impactan sobre el personal e infraestructura sanitaria, reduciendo la capacidad de garantizar la cobertura sanitaria universal (CSU).

– Hospitales y centros de salud enfrentan daños por fenómenos extremos.

– La demanda de servicios aumenta en escenarios de crisis, superando la capacidad instalada.

– La falta de planificación preventiva incrementa la vulnerabilidad del sector.

Cambio climático en México

Actualmente, México no cuenta con un diagnóstico nacional completo sobre el impacto del cambio climático en la salud. Los efectos son múltiples y complejos, lo que dificulta su evaluación integral.

Según estimaciones oficiales, 35 % de las enfermedades podrían estar relacionadas de manera directa con exposiciones ambientales. La contaminación atmosférica, los químicos agroindustriales y los contaminantes en cuerpos de agua son factores clave.

Enfermedades sensibles al clima

El cambio climático influye en enfermedades mortales como:

– Diarrea y malnutrición, vinculadas a la falta de agua segura y alimentos.

– Malaria y dengue, favorecidos por cambios en temperatura y humedad.

– Problemas respiratorios y cardiovasculares, agravados por contaminación y olas de calor.

Llamado a la acción

La OMS advierte que retrasar la acción climática socava décadas de avances en salud pública y pone en riesgo el derecho humano a la salud. En México, el Sector Salud deberá:

– Implementar medidas preventivas ante escenarios agudos.

– Fortalecer la infraestructura sanitaria para resistir fenómenos extremos.

– Integrar la planificación climática en políticas de salud pública.

El cambio climático en México representa una amenaza sanitaria de gran magnitud. Con el 80 % de la población expuesta a riesgos derivados de fenómenos extremos, la respuesta debe ser integral: fortalecer el sistema de salud, reducir la contaminación y garantizar acceso a agua, alimentos y vivienda segura. La acción inmediata es crucial para proteger la salud presente y futura de millones de personas.