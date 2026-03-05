PescAR 2026: De la Fuente propone abrir el debate sobre los desafíos de la industria pesquera



En la jornada de apertura de PescAR 2026, durante el panel “Tejiendo redes: debates sobre el futuro de la pesca y sus desafíos”, el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, Agustín de la Fuente, planteó la necesidad de generar un debate profundo sobre el presente y el futuro de la actividad pesquera.

En este sentido, sostuvo que la construcción de políticas para el sector debe incluir miradas provenientes de distintos ámbitos, desde los trabajadores hasta el mundo científico y la política.

“A veces en la coyuntura del sector lo profesional viene de muchos lugares: desde el trabajador, desde lo científico y desde la política”, explicó, al consderar que es necesario abrir discusiones que permitan reconocer qué es hoy la actividad pesquera y cuáles son sus desafíos.

De la Fuente puso en valor el vínculo con el ámbito científico, especialmente en relación con las investigaciones que realiza el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

“No podemos funcionar si no sabemos los planes del INIDEP con las campañas de investigación”, indicó.

Uno de los desafíos del sector es explicar mejor su realidad y sus dificultades, debido a que «a veces no se conocen nuestras crisis y hay que contarlo».

En ese sentido, consideró que el sector debe fortalecer su comunicación y generar una agenda de desarrollo que también contemple el impacto social de la actividad.

“No es solamente una cuestión de valor agregado. También tiene que ver con lo humano, con nuestra gente, con los trabajadores y con las comunidades”, explicó.