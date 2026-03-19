Nueva muestra de grabados en el museo municipal de Madryn



Este viernes 20 de marzo a las 11:15 horas, en el Museo Municipal de Arte de Puerto Madryn, ubicado en avenida Roca 44, se inaugurará la muestra “GeoGráficas”, una exposición itinerante federal de grabado que reúne obras de más de 80 artistas argentinos.

El proyecto, organizado por Néstor Goyanes, Virginia Kopelmann e Irene Serra, propone un amplio panorama de la práctica contemporánea del arte impreso en el país, reuniendo producciones de artistas de distintas regiones y trayectorias.

En esta ocasión, la inauguración, con entrada libre y gratuita, contará con la presencia de Néstor Goyanes, referente del arte impreso en Argentina y director general del proyecto, junto a la artista Lara Palma, quienes participarán de la apertura y de distintas actividades públicas durante su estadía en la ciudad.

Además, se invita al público a participar del recorrido guiado que se realizará el sábado 21 a las 18:30 horas en el museo, instancia que permitirá profundizar en las obras y en las diferentes técnicas del grabado presentes.

Acerca de la muestra

La exhibición está conformada por una selección de estampas de maestros grabadores premiados en salones nacionales y provinciales, junto a obras de artistas destacados que trabajan activamente en diversos soportes y medios. De este modo, la muestra pone en diálogo distintas generaciones y enfoques del grabado, evidenciando la vitalidad y expansión de esta disciplina en la escena artística actual.

“GeoGráficas” forma parte de un proyecto itinerante que busca visibilizar el grabado como práctica contemporánea y fomentar el intercambio artístico en distintas regiones del país. La itinerancia comenzó en octubre de 2025 (mes del grabado) en Tierra del Fuego y continúa su recorrido por diversas ciudades argentinas, llegando ahora a Puerto Madryn antes de seguir hacia el norte.

Además de la exposición, el proyecto propone actividades de mediación cultural, entre ellas conversatorios, visitas a escuelas, recorridos guiados y talleres en el museo, generando una plataforma de difusión y encuentro en torno a las prácticas actuales del arte impreso.