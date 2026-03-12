Nueva inversión energética generará más trabajo en Río Negro

El Gobernador Alberto Weretilneck destacó el anuncio realizado en Nueva York en el marco del Argentina Week por la empresa Transportadora Gas del Sur (TGS), que confirmó una inversión de U$S 3.000 millones para desarrollar infraestructura vinculada al procesamiento y transporte de líquidos de gas natural provenientes de Vaca Muerta. “El proyecto atravesará Río Negro y generará nuevas oportunidades laborales”, señaló.

El mandatario rionegrino, acompañado por su par de Neuquén, Rolando Figueroa, remarcó que este tipo de inversiones ratifica el crecimiento de la región como motor energético del país y consolidan el desarrollo de Vaca Muerta.

En total, la obra se desplegará en cuatro provincias —Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires— y prevé la creación de 4.000 puestos de trabajo directos y unos 15.000 indirectos. Weretilneck valoró el impacto del proyecto en el desarrollo energético nacional y regional, y destacó el trabajo conjunto con Neuquén para potenciar el crecimiento de Vaca Muerta.

“Es una alegría enorme compartir este momento con mi amigo Rolando Figueroa. Lo que estamos viendo en Nueva York es el prestigio que han construido nuestras provincias a partir de la previsibilidad, la seriedad y el profesionalismo con el que se viene desarrollando Vaca Muerta”, afirmó.

El Gobernador rionegrino explicó que el crecimiento de la producción energética requiere nuevas obras de infraestructura que permitan sostener el aumento de la actividad y abrir nuevas oportunidades de exportación.

“Hoy el mundo habla de una Argentina energética. Neuquén produce y Río Negro aporta la infraestructura para transportar y exportar esa energía. Esta inversión de TGS va a permitir sostener el crecimiento de la producción y acompañar el desarrollo de Vaca Muerta”, sostuvo.

Para Weretilneck, el anuncio confirma el proceso de transformación energética que atraviesa la región y el rol estratégico que cumple la Patagonia en el futuro productivo del país. “Cuando las provincias trabajamos juntas, con reglas claras y visión de largo plazo, logramos atraer inversiones que generan empleo, infraestructura y oportunidades para nuestra gente”, concluyó.