Neuquén avanzará con incentivos fiscales para GNL

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció días pasados desde Houston, un paquete de medidas orientadas a fortalecer la competitividad de Vaca Muerta en el mercado energético global, con foco en el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) y la ampliación de áreas de explotación.

El mandatario participó del panel “Vaca Muerta CEO & Policy”, en el marco de la cumbre CERAWeek, donde presentó ante inversores internacionales una estrategia que combina incentivos fiscales y nuevas oportunidades de desarrollo en la cuenca neuquina.

Entre los principales anuncios, Figueroa confirmó que la provincia trabaja en un esquema de beneficios fiscales para el GNL, que incluirá una reducción de regalías y exenciones impositivas para mejorar la competitividad frente a otros mercados.

“Estamos trabajando para establecer una alícuota diferencial en materia de regalías para el GNL”, afirmó el gobernador, al tiempo que destacó que las exportaciones energéticas ya están gravadas a tasa cero.

En esa línea, explicó que en Neuquén no se aplicará el impuesto a los Ingresos Brutos sobre el gas antes de su proceso de licuefacción, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, lo que representa una ventaja comparativa para el desarrollo de proyectos.

Además, anticipó que el metano podría contar con una carga impositiva aún menor, en un intento por atraer inversiones y acelerar la consolidación de Argentina como exportador de energía.

En paralelo, el gobernador anunció que el próximo 19 de agosto se iniciará un proceso de licitación de 15 nuevas áreas con potencial no convencional en Vaca Muerta, que estarán a cargo de la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Se trata de bloques estratégicos que apuntan a ampliar la actividad en la formación y generar nuevas oportunidades de inversión en uno de los principales activos energéticos del país.

Figueroa también remarcó el trabajo conjunto con el Gobierno nacional, que permitió avanzar en marcos normativos clave como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y otras leyes vinculadas al sector.

“A partir de estas herramientas construimos un marco de seguridad jurídica que es un capital intangible muy valorado por los inversores”, sostuvo.

En ese sentido, destacó que la provincia ofrece no solo previsibilidad normativa, sino también estabilidad política y paz social, factores que consideró determinantes para el desarrollo de proyectos de largo plazo.

El gobernador compartió el panel junto a su par de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el viceministro coordinador de Energía de la Nación, Daniel González, como parte de la comitiva argentina presente en CERAWeek.

Con estos anuncios, Neuquén busca consolidar el crecimiento de Vaca Muerta y posicionarse como un actor clave en el mercado energético internacional, en un contexto global atravesado por la creciente demanda de recursos y la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento.

Fuente: InfoEnergía