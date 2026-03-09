Multas si, pavimento aún no

Desde hace más de diez años, el estado de la ruta 25 entre Trelew y Esquel, especialmente a la altura de Las Plumas y Los Altares es desastroso, generando contantes accidentes viales y demoras. Aproximadamente se producen unos diez accidentes graves sólo en ese tramo, incluyendo choques frontales, vuelcos y despistes

Y esto solo hablando de los reportados, la cifra real podría ser mucho mayor, ya que sólo basta recordar que en el año 2015, la Ruta 25 fue considerada la más peligrosa de Chubut, con 18 fallecidos en accidentes viales a lo largo de sus 534 km, lo que representaba alrededor del 32% de las muertes en rutas de la provincia.

En este marco, desde el Ministerio de Seguridad anunciaron una inversión millonaria en un sistema de fotomultas, Hasta el ministro Iturrioz ya estuvo explicando cómo sería el pago digital a través de la AReCh y billeteras virtuales, eso sí, aclaró que también gastarán otra gran cantidad de efectivo en mucha cartelería gigante para advertir a los conductores, porque “no buscamos hacer trampa ni a escondernos en los matorrales”, aseguró.

Así que, las rutas seguirán estando con baches, cráteres y desvíos, pero multas, multas vamos a tener.