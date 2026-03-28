Multan a un buque extranjero por pescar sin autorización en aguas del mar argentino

Logrando un verdadero antecedente histórico, el Estado nacional logró hacer efectivo el cobro de una multa de 1.260 millones de pesos y los gastos operativos derivados de la detección electrónica de un buque extranjero, que se encontraba pescando dentro de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina (ZEEA). Así lo anunciaron desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, luego de un trabajo coordinado entre la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca (SSRAyP).

Detección y multa

El procedimiento se originó el pasado 10 de enero, cuando personal de la Autoridad Marítima Nacional, bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad Nacional, detectó mediante el Sistema Guardacostas al buque pesquero Bao Feng, de bandera de la República de Vanuatu.

Esta plataforma tecnológica permitió constatar que el buque permaneció en la ZEEA por aproximadamente una hora y media a una velocidad inferior a los 4 nudos lo que indicaba que se encontraría en tareas de pesca.

Dichos datos fueron validados mediante el análisis de la plataforma skylight, fortaleciendo el proceso de identificación implementado para este tipo de detecciones electrónicas, gracias a la fluida articulación entre la Prefectura y la Subsecretaria de Pesca.

El caso representa un antecedente histórico en el que se impone una sanción económica efectiva sin la necesidad de la captura física del buque.

Este hito refuerza el compromiso de las fuerzas de seguridad y las autoridades de control para proteger los recursos ictícolas nacionales y marca el inicio de un año de tolerancia cero ante la Pesca No Declarada No Reglamentada (INDNR) en el Atlántico Sur.