ARGENTINA WEEK - BCRA - DÓLAR - JAVIER MILEI

Milei se mostró confiado sobre el futuro del dólar


El presidente Javier Milei le pidió al titular del Banco Central, Santiago Bausili, que el ingreso de dólares que espera el gobierno sea manejado tal forma que no impacte en los precios.

“Te van a salir lo dólares por las orejas”, le dijo Milei a Bausili al hablar ante empresarios a Nueva York, en referencia al nivel de inversiones que estima que llegarán a la Argentina en el corto plazo.

En ese contexto le advirtió “que no se vaya a la inflación” y lanzó como recordatorio: “Vos ya sabés lo que pienso de eso…”.

Si bien Milei no dio detalles, sus declaraciones infieren que su idea sería que el dólar cayera todo lo necesario por mayor oferta y evitar la emisión para que evitar que se estimule la inflación.

Desde el inicio del programa de compra de reservas el BCRA lleva adquiridos más de US$4.000 millones.

OPINIÓN

El rugido de la vulgaridad como liturgia del poder

El rugido de la vulgaridad como liturgia del poder

TERMÓMETROS

Etiquetas: caso libra, Javier Milei, maximiliano ferraro

Ferraro sin filtro
Etiquetas: multas, pavimento, Ruta 25

Multas si, pavimento aún no
Etiquetas: anses trelew, Manuel Pagliaroni

Pagliaroni se alinea con Milei

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: Huracán, parque patricios, River, TOMAS ADOLFO DUCO

Huracán vs. River se jugará con público reducido en Parque Patricios
Etiquetas: Estados Unidos, Guerra, IRÁN, israel, medio oriente, turismo

Turismo mundial: Como en el peor momento de la pandemia
Etiquetas: CIENCIA, conae, Gremiales, sindicales

Se suman los reclamos por el ajuste en la ciencia