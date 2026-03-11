Milei se mostró confiado sobre el futuro del dólar



El presidente Javier Milei le pidió al titular del Banco Central, Santiago Bausili, que el ingreso de dólares que espera el gobierno sea manejado tal forma que no impacte en los precios.

“Te van a salir lo dólares por las orejas”, le dijo Milei a Bausili al hablar ante empresarios a Nueva York, en referencia al nivel de inversiones que estima que llegarán a la Argentina en el corto plazo.

En ese contexto le advirtió “que no se vaya a la inflación” y lanzó como recordatorio: “Vos ya sabés lo que pienso de eso…”.

Si bien Milei no dio detalles, sus declaraciones infieren que su idea sería que el dólar cayera todo lo necesario por mayor oferta y evitar la emisión para que evitar que se estimule la inflación.

Desde el inicio del programa de compra de reservas el BCRA lleva adquiridos más de US$4.000 millones.