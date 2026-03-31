Mariel Suárez busca revertir su destitución como jueza de Chubut



El Superior Tribunal de Justicia de Chubut, con integración de Ministros y subrogantes, inició el proceso de deliberación respecto a la impugnación extraordinaria presentada por la defensa de la ex jueza penal Mariel Suárez, destituida por el Tribunal de Enjuiciamiento en octubre del año 2024.

En la audiencia realizada este martes en la Sala de Audiencias del STJ, el tribunal fue presidido por el Dr. Javier Gastón Raidan, Presidente del STJ e integrado por el Ministro Dr. Andrés Giacomone, y tres jueces de cámara que actuaron como subrogantes: la Dra. Carina Estefanía, el Dr. Adrián Barrios y el Dr. Diego Trad.

El Dr. Jorge Benesperi, en su carácter de Defensor Alterno y como defensor de la magistrada que fuera apartada de su cargo, planteó ante el alto tribunal el pedido para que revoque lo resuelto oportunamente por el Tribunal de Enjuiciamiento y reponga en su cargo a la Dra. Suárez.

El argumento principal del alegato de la defensa fue la supuesta imparcialidad manifiesta de quien presidía el jury, el Dr. Daniel Esteban Báez, quien en su carácter de Ministro del STJ habría actuado tanto en el inicio de las actuaciones administrativas dentro del máximo tribunal como así también en distintas etapas del proceso, tanto previo al enjuiciamiento como durante el mismo.

En contrapartida, la Comisión Acusadora del Consejo de la Magistratura, integrada en este caso por la Dra. María Bottini, la Dra Karina Jurado y Facundo Facundo lazzaro, ratificó los argumentos esgrimidos oportunamente por quienes ocuparon dicha comisión al momento del jury y solicitaron que se sostenga lo dispuesto respecto al apartamiento de la magistrada.

Ahora debe resolver el Superior Tribunal de Justicia.