Sastre: «Invertimos en infraestructura para mejorar la experiencia de quienes visitan Madryn»



El intendente destacó las obras y mejoras que se vienen ejecutando en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de optimizar la experiencia turística y acompañar el crecimiento de la actividad

«Invertimos en infraestructura para mejorar la experiencia de quienes visitan Puerto Madryn, pero también para que los vecinos puedan disfrutar de una ciudad cada vez más ordenada y accesible», afirmó el intendente.

Entre las acciones que se están llevando adelante se incluyen trabajos en espacios públicos, mejoras en la costanera, optimización de accesos y fortalecimiento de servicios, en el marco de una planificación orientada a consolidar a la ciudad como un destino competitivo y de calidad.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que estas inversiones forman parte de una estrategia integral entre el sector público y privado que busca acompañar el desarrollo turístico con infraestructura adecuada, tanto para visitantes como para residentes.

Sastre remarcó que el crecimiento del turismo requiere de una planificación sostenida para sostener el turismo durante todo el año. «Para sostener el desarrollo de la actividad, es fundamental seguir invirtiendo y proyectando a largo plazo», concluyó.