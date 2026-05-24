Belgrano le ganó a River 3-2 y es campeón



Belgrano le ganó 3-2 a River en la final del Torneo Apertura 2026 y conquistó su primer título en la máxima categoría del fútbol argentino ante los 25 mil hinchas que acompañaron al equipo en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El Pirata ya había ganado el títuto de la B Nacional en 2022 y del Torneo Regional 1986, pero nunca había podido dar la vuelta olímpica en primera división.

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el ´Millonario´ empezó ganando con el gol de Facundo Colidio a los 18 minutos de juego pero Leonardo Morales lo empató a los 26 minutos.

En el complemento, Tomás Galván le dio la ventaja a River a los 14 minutos pero, a los 40 y 43, el delantero Nicolás Fernández empató y dio vuelta el partido.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Zielinski se consagró campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia y se transforma en el primer campeón de liga de Córdoba, el segundo a nivel nacional tras la Supercopa Internacional que conquistó Talleres en 2025, también ante River.

Por su parte, el equipo de Eduardo Coudet sufrió un duro golpe en el final del semestre, en la previa de lo que será la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana ante Blooming de Bolivia, el miércoles en el estadio Monumental.