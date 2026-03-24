Marchas en todo el país a 50 años del golpe



Organismos de derechos humanos realizarán este martes la marcha en Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, que en esta oportunidad tendrá una simbología especial por cumplirse 50 años.

Se realizarán movilizaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, mientras que la principal convocatoria será en la histórica plaza frente a la Casa Rosada, que este año tendrá la consigna “Que digan dónde están», en referencia a los desaparecidos.

A las 16.30 tendrá lugar el acto central con las presencias de referentes de los organismos, como “Taty” Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto. Se esperan allí discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y hacia su postura sobre las políticas de derechos humanos.

Alrededor de las 17.30, se leerá un segundo documento firmado por los espacios políticos del Frente de Izquierda, como el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero (PO).

Las distintas organizaciones convocaron a marchar desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la Plaza de Mayo, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Los partidos

La agrupación kirchnerista La Cámpora comenzó su habitual caminata a la plaza desde la ex ESMA, en el barrio de Núñez, y que comenzó a las 9:00, donde “miles de militantes” junto a otras Cámpora y diversas organizaciones desde la ex Esma hacia la Plaza de Mayo, pasando por San José 1111.

La UCR, en tanto, convocó a su militancia en el Comité Nacional en Alsina y Entre Río a las 13.

Gremios

La conducción de la CGT convocó a sumarse a la marcha a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. “Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central en un comunicado.

Por su parte, la UOM, que mantiene una postura crítica de la cúpula de la CGT, difundió su propia convocatoria a la movilización.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará a Paza de Mayo y su titular, Rodolfo Aguiar, sostuvo: «La mejor manera de homenajear a los 30 mil (desaparecidos) es enfrentar con determinación a Milei y derrotarlo”.

En los días previos a la marcha se realizaron decenas de actividades para exigir Memoria, Verdad y Justicia, como la de las Abuelas de Plaza de Mayo, que lanzó la campaña “Florecerán pañuelos”.

La iniciativa consistió en intervenir pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados “para que florezcan historias en todos los rincones del país”.

Además, el sábado y domingo últimos se llevaron a cabo distintas actividades alusivas en la ex ESMA en el marco del Festival Feria y Memoria, con la presencia además de bandas en vivo y disertaciones de Taty Almeida y Pérez Esquivel.