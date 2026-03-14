Macron exige a Israel frenar la ofensiva y ofrece a París como sede de paz

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó formalmente a Israel a entablar conversaciones directas con el Líbano y exigió que las fuerzas israelíes “abandonen cualquier ofensiva a gran escala y detengan sus ataques masivos”.

En un mensaje de alto impacto emitido a través de la red social X, el mandatario destacó que el ejecutivo libanés manifestó su voluntad de negociar y subrayó que “Israel debe aprovechar esta oportunidad para iniciar conversaciones y lograr un alto el fuego”.

Según reveló la Agencia Noticias Argentinas, el ofrecimiento diplomático surge en un momento crítico, con el desplazamiento masivo de civiles y la amenaza de una incursión terrestre inminente por parte de las tropas de Tel Aviv.

Francia, que busca recuperar el protagonismo en su antigua zona de influencia, se posicionó como pieza clave para destrabar el conflicto. “Francia está dispuesta a facilitar estas conversaciones acogiéndolas en París”, declaró Macron, quien también dirigió un duro mensaje a la milicia Hezbollah para que “detenga de inmediato su escalada temeraria”.

El mandatario fue tajante al señalar que “hay que hacer todo lo posible para evitar que el Líbano se hunda en el caos”, en un contexto donde el Ministerio de Salud libanés ya contabilizó al menos 773 víctimas fatales desde el inicio de las hostilidades.

La urgencia del pedido se agrava tras conocerse que un reciente ataque israelí alcanzó un centro sanitario, donde, según informes oficiales, se registró “la muerte de al menos 12 miembros del personal médico”.