Legislatura aprobó régimen especial de retiro para brigadistas

Con un único voto en contra, los diputados aprobaron el régimen especial de abstención del débito laboral destinado exclusivamente a los brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Podrán acoplarse al mismo aquellos mayores de 53 años de edad.

Quien se opuso fue el diputado provincial del Frente de Izquierda, Juan Aquino.

Entre los requisitos establecidos se encuentra la acreditación fehaciente de prestación de servicios en el área con fecha anterior al 8 de enero de 2009, y continuidad laboral ininterrumpida hasta el momento. También ser agente de planta permanente del Servicio de Manejo del Fuego.

El beneficio se otorga hasta que el agente reúne los requisitos para poder jubilarse. Durante ese tiempo percibirá mensualmente un salario correspondiente al 85% móvil de la remuneración del cargo que revista.

Aclara la ley que no podrán ser beneficiados de este régimen aquellos quienes se encuentren en condiciones de acceder a algún beneficio jubilatorio, ya sea a otorgar por el ISSyS o por una caja jubilatoria diferente.

Aquellos brigadistas que quieran ser beneficiarios de este régimen de retiro, tienen plazo para solicitar su incorporación hasta el 31 de diciembre de 2026.