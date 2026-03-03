La ONU Turismo premió a la Colonia Carlos Pellegrini



Colonia Carlos Pellegrini fue elegida por ONU Turismo como uno de los mejores pueblos turísticos del mundo. El reconocimiento destaca a comunidades que preservan su vida rural, su cultura y su entorno natural y distingue destinos donde la autenticidad y la protección ambiental forman parte central de la experiencia.

En consecuencia, la distinción consolida a la localidad como referencia de turismo sostenible. Además, refuerza un modelo que prioriza la conservación por sobre el crecimiento desmedido.

Naturaleza, cultura y desarrollo con equilibrio

El creciente flujo de visitantes refleja el atractivo del pueblo a lo largo del año. La gastronomía típica, los paseos por la laguna y el contacto directo con fauna silvestre son parte de su propuesta.

Asimismo, el ritmo tranquilo y la hospitalidad local fortalecen una experiencia basada en la cercanía. El visitante no solo observa el paisaje, sino que se integra a la vida cotidiana del lugar.

Este equilibrio entre actividad turística y preservación ambiental permitió que Pellegrini crezca sin perder su esencia. Por lo tanto, se posiciona como ejemplo de desarrollo con identidad.

El impulso del Parque Nacional Iberá

El reconocimiento internacional también se vincula con el presente del Parque Nacional Iberá. El área protegida atraviesa un momento de récord de visitantes y recuperación de especies.

En los últimos años, los humedales fueron revitalizados mediante programas de conservación y reintroducción de fauna. Esto fortaleció la biodiversidad y consolidó a la región como uno de los principales destinos naturales del país.

De este modo, la sinergia entre comunidad y parque nacional potencia un corredor ecológico de alto valor. La protección del ecosistema se convierte así en motor de la economía local.

Ecoturismo en Pellegrini y cómo llegar

El ecoturismo en Carlos Pellegrini se basa en el avistaje responsable de fauna, las caminatas guiadas y las navegaciones por esteros y lagunas. Estas actividades se desarrollan bajo criterios de bajo impacto ambiental.

Además, los alojamientos y prestadores locales incorporan prácticas sostenibles, como gestión responsable de residuos y uso eficiente de recursos. Esto garantiza que la experiencia turística no comprometa el equilibrio del ecosistema.

Para llegar, se puede acceder por vía terrestre desde la ciudad de Mercedes, ubicada a unos 120 kilómetros. Desde allí, un camino provincial conecta con el pueblo. También es posible arribar a Corrientes capital o a Posadas y continuar por ruta.