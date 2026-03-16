Joven detenido en Trelew tras agredir a policías



Un joven de 19 años, identificado como Giulano Javier B., quedó detenido luego de protagonizar un violento ataque contra personal policial en la intersección de las calles Rivadavia Norte y Fuerte San José de la ciudad de Trelew.

Según informó la Policia del Chubut, el hecho se desencadenó alrededor de las 08:30 horas, cuando el Comando Radioeléctrico recibió denuncias sobre un masculino que se encontraba arrojando piedras en la zona. Al llegar al lugar, el personal de la Policía Comunitaria intentó intervenir, pero fue recibido con una agresividad extrema por parte del sujeto.

El joven intentó primero asestar un golpe de puño a un efectivo y, cuando una empleada policial intercedió, esta recibió un impacto directo en el rostro. Lejos de detener su actitud, el agresor continuó arrojando piedras contra los uniformados mientras lanzaba amenazas de alto calibre: «Si quiero te saco el arma», habría gritado el detenido durante la confrontación.

Ante la llegada de los móviles de refuerzo de la Comisaría Seccional Segunda, el joven intentó huir a pie. Sin embargo, el rápido despliegue de los efectivos permitió su aprehensión a pocos metros del lugar del incidente.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia local. Por su parte, se evalúa el estado de salud de la empleada policial agredida, quien sufrió lesiones tras el ataque inicial.