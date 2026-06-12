Puerto Madryn prepara una nueva edición de su Feria del Libro

Desde la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, convocaron a escritoras y escritores de la ciudad a participar de una reunión organizativa de cara a una nueva edición de la Feria Municipal del Libro.

El encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 13 de junio a las 11 horas en la Biblioteca Municipal Domingo F. Sarmiento, ubicada en Roque Sáenz Peña 86, y tendrá como finalidad avanzar en la planificación de las actividades que formarán parte de este espacio destinado a promover la producción literaria local y el intercambio cultural.

Preparativos

Entre las propuestas previstas se contemplan presentaciones de libros, lecturas, talleres de escritura y lectura, charlas, mesas de intercambio y actividades orientadas a las infancias y adolescencias. Además, la convocatoria permanece abierta a nuevas iniciativas que contribuyan a enriquecer la programación y fortalecer la participación de la comunidad literaria local.

La fecha elegida adquiere un significado especial, ya que coincide con la celebración del Día del Escritor en Argentina, conmemoración que recuerda el nacimiento de Leopoldo Lugones, destacado poeta, ensayista y periodista nacido el 13 de junio de 1874.

En este contexto, la reunión se presenta como una oportunidad para compartir ideas, generar propuestas y comenzar a delinear una nueva edición de la Feria Municipal del Libro, uno de los espacios de encuentro y promoción cultural más importantes de Puerto Madryn, que se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto en las instalaciones de la Escuela N°710 “Hermana Sara Carbajal”.