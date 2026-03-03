Jornada cultural en Puerto Madryn en el marco del 8M
En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la Municipalidad de Puerto Madryn llevará adelante la jornada “Somos Voz, Cuerpo y Encuentro”, una propuesta cultural y comunitaria pensada como un espacio para compartir, escucharnos y celebrar lo colectivo. La actividad se realizará el viernes 6 de marzo de 14 a 17 horas en el Salón “Héroes de Malvinas” del Bingo Municipal.
La jornada tendrá más de 40 emprendedoras que formarán parte de una gran feria, intervenciones artísticas, actividades de concientización ambiental y una mateada abierta a la comunidad.
Además, contará con la participarán de los ballets Alma y Tradición, Las Pilluelas del Tango, Las Fortineras, El Pampero, Alma Española, Los Amores, Taller 21 de Enero, Pu Newem, Antulen, 2 de Abril, Samba Na Praia y Aiken.
También se presentarán las cantoras Sandra Galarza, Karuten, Patricia Olguín y Patricia Achu.
Cabe destacar que la organización del evento está a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario junto a las Secretarías de Ecología y Protección Ambiental; Producción, Innovación y Empleo, Turismo y la Subsecretaría de Cultura.