Investigan presuntas irregularidades en escuela de El Maitén

En el marco de la audiencia preliminar, la jueza Karina Breckle, conforme el planteo del fiscal Omar Rodríguez, resolvió rechazar la incompetencia impulsada por la defensa y confirmó la continuidad de la causa en la etapa preliminar.

Cabe recordar que la investigación tuvo su origen en un hecho registrado en la Escuela N° 93, donde un escape de monóxido de carbono afectó a alumnos y docentes. A partir de allí, se avanzó en una pesquisa más amplia orientada a determinar posibles irregularidades en la contratación de obras públicas.

Durante la audiencia preliminar, el defensor Romano Cominetti sostuvo que los fondos destinados a las obras eran de origen nacional y que, por tal motivo, correspondía la intervención del fuero federal, a dicho planteo se sumó el resto de los defensores, lo que motivó la disposición de un cuarto intermedio para su análisis.

En este contexto, el caso continuará bajo la órbita del fiscal Omar Rodríguez, quien sostuvo que los recursos, aunque de origen nacional, fueron incorporados al presupuesto provincial, por lo que la eventual afectación corresponde al ámbito local. Tras el planteo durante la audiencia preliminar, la jueza Breckle, resolvió rechazar la incompetencia planteada por los defensores, ratificando la intervención de la justicia provincial y ordenando la continuidad del proceso, con la fijación de continuar con la audiencia preliminar al juicio.

En la causa se encuentran imputadas nueve personas, entre exfuncionarios y particulares, a quienes se les atribuyen conductas vinculadas a la administración fraudulenta, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de un presunto esquema de direccionamiento de obras.

El Ministerio Público Fiscal reafirma su compromiso con la investigación de hechos que pudieran comprometer el correcto uso de recursos públicos, impulsando el proceso conforme a las etapas previstas por la ley.